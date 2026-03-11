Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης άφησε, σε ηλικία 82 ετών, την τελευταία πνοή του, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ λίγο πριν τις γιορτές είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί λόγω ενός προβλήματος με την καρδιά του. Ωστόσο, μετά το εξιτήριό του σε δηλώσεις που είχε κάνει, έδειχνε να έχει ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα, γι’ αυτό και ο θάνατός του ξάφνιασε πολλούς.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή «Πρωινό», δύο μήνες πριν πεθάνει, ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε αναφερθεί στην κατάσταση της υγείας του, προσπαθώντας να δείξει αισιοδοξία και ψυχραιμία απέναντι στη δύσκολη δοκιμασία που αντιμετώπιζε.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον», είχε δηλώσει.

Η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη, Ασπασία Κράλλη αποχαιρέτησε τον ηθοποιό ανάμεσα σε συναδέλφους τους, όπως ο Δημήτρης Πιατάς και ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία του Χρήστου Βαλαβανίδη

Καλό Παράδεισο.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Χρήστος Βαλαβανίδης: Είχε μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτεια υγείας του δύο μήνες πριν πεθάνει