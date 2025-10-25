Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η σορός του σπουδαίου Έλληνα τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου μεταφέρθηκε από το κενοτάφιο στη Μητρόπολη Αθηνών για να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του αγαπημένου «Νιόνιου», που θα καταλήξει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια, αποτίοντας τιμές πριν και κατά τη μεταφορά του φέρετρου του Διονύση Σαββόπουλου.

Τη σορό συνόδεψαν μέσα στο ναό η σύζυγός του, Άσπα, τα παιδιά, τα εγγόνια και στενοί συγγενείς και φίλοι.

Μεγάλο πλήθος από ανθρώπους κάθε ηλικιών είχε προσέλθει για να προσκυνήσει τη σορό, η οποία εξετίθετο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης έως τις 11:30.

Η σύζυγος του, Άσπα, ήταν συντετριμμένη, που αποχαιρετά για τελευταία φορά το συνοδοιπόρο της ζωής της.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastileto.gr – Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Ασπασία Αραπίδoυ πέντε μήνες πριν τον θάνατό του