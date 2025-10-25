Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Σταμάτης Φασουλής συγκίνησε στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου με τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε για το τελευταίο «αντίο» στο σπουδαίο τραγουδοποιό.

Αρχικά, ο Σταμάτης Φασουλής ανέφερε: «Διονύση μου, τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου; Ήρθα για να λυθεί μια παρεξήγηση, έτσι είπαμε, ξαφνικά… Αν και εδώ ήρθα μιλώντας του για τελευταία φορά για να λυθεί μια παρεξήγηση των τελευταίων ημερών. Ακούμε παντού ότι ¨φεύγοντας ο Διονύσης το τραγούδι έγινε πιο φτωχό”, λάθος.

Εσύ αφήνεις ένα ελληνικό τραγούδι, όχι πλούσιο, πάμπλουτο. Δεν ξέρω αν χωρίς εσένα θα ήταν τόσο πλούσιο. Το αγάπησες πολύ το ελληνικό τραγούδι, πάρα πολύ».

Περιγράφοντας μια από τις αξέχαστες συναντήσεις τους: «Συζητάγαμε για τη ζωή γιατί αυτό που θέλαμε και ήθελε περισσότερο εκείνος ήταν να ακουμπήσει στην τέχνη, ήταν η ζωή, ήθελε τη ζωή να τη μεταφέρει στο τραγούδι και τη μετέφερε».

Ο Σταμάτης Φασουλής πρόσθεσε: «Δεν θα ήθελα να κλάψω, όπως δεν έκλαψα για τη μητέρα μου. Δεν θα παραδεχτώ ότι έφυγες. Δεν θα σου πω αντίο, θα σου πω καλή αντάμωση».

Δείτε το βίντεο:

