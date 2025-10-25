Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν σήμερα Σάββατο 25/10 τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος σημάδεψε ολόκληρες γενιές.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να πει το τελευταίο αντίο στο μεγάλο τραγουδοποιό, συνθέτη και ερμηνευτή. Στις 8:30 το πρωί η σορός του παρέμεινε στο παρεκκλήσι για το λαϊκό προσκύνημα, ενώ στη 13:00 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός και πολιτικός κόσμος της χώρας βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει το σπουδαίο τραγουδοποιό. Το «παρών» έδωσε και η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία διατηρούσε φιλική σχέση με το Διονύση Σαββόπουλο.

Μετά θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ επιθυμία των συγγενών του σπουδαίου τραγουδοποιού είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

