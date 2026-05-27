Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Ανατριχιάζει το στεφάνι της κόρης της, Βικτώριας Δέλλα – Τι γράφει;

Η Γωγώ Μαστροκώστα και η Βικτώρια Δέλλα δεν ήταν απλώς μαμά και κόρη, ήταν κολλητές φίλες. Η αγάπη που είχαν μεταξύ τους ήταν τεράστια και μεγάλος καημός της αείμνηστης γυμνάστριας ήταν να δει την κόρη της να μεγαλώνει. Τελικά, κατάφερε να την μεγαλώσει μέχρι τα 18 της.

Οι γονείς της Βικτώριας φρόντισαν να τη μεγαλώσουν σε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον. Παρά τη δημοσιότητα που είχαν και οι δύο, η κόρη του ζευγαριού μεγάλωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σπάνια εμφανιζόταν επίσημα, με ορισμένες τυχαίες εμφανίσεις της να καταγράφονται μόνο σε επιδείξεις μόδας ή στο πλευρό της μητέρας της.

Η διάγνωση για τον καρκίνο του μαστού έγινε μόλις 3 ημέρες αφού γέννησε την κόρη της. «Με βάλανε κατευθείαν κάτω, με βάλανε χειρουργείο με ναρκώσανε. Πόσο σκληρό είναι… Ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που ακούω ήταν “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”. Δεν πρόλαβα να συνέλθω. Κρατούσα το μωρό μου και έλεγα “Θα τη δω να μεγαλώνει;” Όλο αυτό μου επιδείνωσε όλο το ψυχολογικό στρες», είχε αναφέρει η Γωγώ Μαστροκώστα σε συνέντευξή της.

Η Βικτώρια Δέλλα θέλησε να τιμήσει ξανά τη μαμά της με ένα μεγάλο στεφάνι με ροζ τριαντάφυλλα που ξεχώριζε από τα υπόλοιπα. «Στον φύλακα Άγγελο μου. Βικτώρια», γράφει.

Η κόρη της ήταν η πρώτη που εκφώνησε επικήδειο.

Η 18χρονη Βικτώρια ξέσπασε σε κλάματα και στο τέλος καταχειροκροτήθηκε. «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ σάς που ήρθατε να τιμήσετε τη μαμά μου. Ξέρω ότι είναι ημέρα πένθους όμως νιώθω ότι δεν έπρεπε να είναι έτσι…. Έζησε με χαμόγελο και περηφάνια. Πάλεψε με χαμόγελο και όχι με φόβο. Ήταν αληθινή φίλη, στοργική κόρη και πάνω από όλα μια μοναδική μαμά. Μαμά μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι κα να σκέφτομαι τον άλλον, μαζί με τον μαμά μου έμαθε να μην είμαι κακομαθημένη και να πατάω στα πόδια μου. Ήσουν και θα είσαι για πάντα κολλητή μου. Όταν ήμουν μικρή έλεγα όταν πάνω να σπουδάσω θα σε πάρω μαζί μου και τώρα ξέρω ότι θα είσαι πάντα μαζί μου. Θα σου αφιερώσω έναν στοίχο.. “Αν υπάρχουν Άγγελοι ο δικός μου είσαι εσύ και αν υπάρχει η αγάπη είσαι μοναδική”. Σ’ αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

govastiletto.gr – Μιράντα Πατέρα – Γιώργος Μανίκας: Μαζί στο τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα