Συγγενείς και φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα λένε σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, το τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσω μιας συγκινητικής δημοσίευσης που έκανε η 18χρονη κόρη της, Βικτώρια στα social media.

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε δίπλα της, μέχρι την τελευταία στιγμή, πέρα από την κόρη, τη μητέρα και την αδελφή της, το δικό της φύλακα-άγγελο, Τραϊανό Δέλλα, δίπλα στον οποίο έζησε δύο δεκαετίες.

Ο Τραϊανός Δέλλας λάτρευε τη Γωγώ Μαστροκώστα και δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της, ελπίζοντας μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι ο «άγγελός του», όπως την αποκαλούσε, θα καταφέρει να ξεπεράσει κι αυτή τη μάχη και να γίνει καλά. Τελικά, η Γωγώ Μαστροκώστα δεν τα κατάφερε, και σήμερα ο Τραϊανός Δέλλας την αποχαιρετά.

Δίπλα του, σε αυτή την τραγική στιγμή βρίσκονται και πολλοί από τους πρώην συμπαίκτες του για να του συμπαρασταθούν.

Ίλια Ίβιτς, Γιούρκας Σεϊταρίδης, Τάκης Φύσσας, Γιώργος Τζαβέλλας, Μιχάλης Καψής, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Μπασινάς είναι μερικοί από τους συμπαίκτες του που έδωσαν το «παρών».

