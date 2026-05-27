Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Ράκος η Μαρία Καλάβρια στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό όπου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε άδικα και πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία 56 ετών, μετά από χρόνια μάχη με ανίατη ασθένεια.

Τόσο η φιγούρα του συζύγου της, Τραϊανού Δέλλα, όσο και της κόρης τους, Βικτώριας, ήταν τραγική, ενώ οι εικόνες από την εκκλησία «ράγισαν» καρδιές.

Στο επόμενο διάστημα, αναμένεται να ακολουθήσει η ταφή της στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, που ήταν τόπος καταγωγής της και θα ταφεί δίπλα στον πατέρα της.

Νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου τόσο από την εγχώρια σόουμπιζ, όσο και από τον αθλητικό χώρο βρέθηκαν εκεί προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στην καλλονή γυμνάστρια.

Ανάμεσα στα επώνυμα πρόσωπα που παρευρέθηκαν εκεί ήταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Μαρία Καλάβρια, οι οποίοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκινημένοι και συναισθηματικά φορτισμένοι. Μάλιστα, χαρακτηριστική ήταν η στιγμή όπου κρατιούνται από τα χέρια και σπαράζουν στο κλάμα, μια εικόνα τόσο τραγική, όσο και ανθρώπινη σε μια τόσο δύσκολη ημέρα.

Η Μαρία Καλάβρια υπήρξε ζευγάρι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου από το 2017 μέχρι το 2020. Ωστόσο, ακόμα και μετά το χωρισμό τους διατηρούν πολύ καλές και φιλικές σχέσεις, με τους ίδιους να αναφέρονται ανοιχτά ο ένας στον άλλον σε δημόσιες τοποθετήσεις τους.

