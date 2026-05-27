Η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα έφτασε, λίγα λεπτά πριν τις 11, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

Η αγαπημένη γυμνάστρια έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 56 ετών, αφήνοντας πίσω την κόρη της, Βικτώρια, τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα αλλά και τη μητέρα και την αδερφή της, Φώφη.

Το λευκό της φέρετρο προκάλεσε ανατριχίλα σε όσους ήταν εκεί για να της πουν το «τελευταίο αντίο». Η κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 ήταν στο σημείο, καταγράφοντας εικόνες που ραγίζουν καρδιάς.

Μάλιστα, η μητέρα της, βλέποντας το φέρετρο αναφώνησε: «Καλώς το αστέρι μου, καλώς το λουλούδι μου».

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, δωρεά στο Ίδρυμα «Φλόγα». Φυσικά, εκεί ήταν από νωρίς ο Τραϊανός Δέλλας.

Ντυμένος στα μαύρα, φανερά καταβεβλημένος, άναψε ένα κεράκι για την λατρεμένη του σύζυγο, που στήριξε μέχρι τέλος, στη μεγάλη μάχη που έδινε με την υγεία της.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

