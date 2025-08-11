Το τελευταίο αντίο λένε αυτή τη στιγμή, συγγενείς και φίλοι, στη Λένα Σαμαρά, την κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών, συγκλονίζοντας τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο.

Η Λένα Σαμαρά, νοσηλευόταν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, έπειτα από επιληπτική κρίση που υπέστη και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου κατέληξε, αφού υπέστη και ανακοπή.