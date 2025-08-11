Το τελευταίο αντίο λένε αυτή τη στιγμή, συγγενείς και φίλοι, στη Λένα Σαμαρά, την κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών, συγκλονίζοντας τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο.
Η Λένα Σαμαρά, νοσηλευόταν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, έπειτα από επιληπτική κρίση που υπέστη και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό όπου κατέληξε, αφού υπέστη και ανακοπή.
Πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη Κομμάτων εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος βιώνει τον μεγαλύτερο πόνο ενός γονέα.