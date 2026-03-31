Λίγα λεπτά πριν από τις 08:00 έφτασε στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου η σορός της Μαρινέλλας για να ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα.

Σήμερα, Τρίτη 31/3 η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία, τρεις ημέρες μετά το θάνατό της κι ενάμιση χρόνο μετά το αιμορραγικό εγκεφαλικό που υπέστη επί σκηνής ενώ τραγουδούσε στο κατάμεστο Ηρώδειο.

Τη σορό της σπουδαίας ερμηνεύτριας συνόδευσε η οικογένειά της. Η κόρη της, Τζωρτίνα Σιερπέρη, η οποία ήταν ράκος ψυχολογικά και τα δυο πολυαγαπημένα της εγγόνια.

Στις 13:00 θα ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα και στις 14:00 η οικογένειά της θα την οδηγήσει στην τελευταία της κατοικία παρουσία μόλις 50 ατόμων.

Ήδη από νωρίς πολύς κόσμος έχει φτάσει στη Μητρόπολη για να αποχαιρετήσει την σπουδαία Μαρινέλλα, η οποία άφησε τη δική της μεγάλη ιστορία στη μουσική και τα τραγούδια της θα μας συνοδεύουν ακόμα και μετά το θάνατό της.

Ποιοι θα εκφωνήσουν τους επικήδειους λόγους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Πρωινό του ΑΝΤ1, τους επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από το παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου:

