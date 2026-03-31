Σε λαϊκό προσκύνημα βρισκόταν από το πρωί της Τρίτη 31 Μαρτίου η σορός της Μαρινέλλας στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών.

Σε κλίμα συγκίνησης, ψάλλεται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία στη Μαρινέλλα στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η οικογένεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας, οι φίλοι και οι συνάδελφοι την αποχαιρετούν για τελευταία φορά με δάκρυα στα μάτια. Ανάμεσα στους ανθρώπους του καλλιτεχνικού κόσμου βρίσκονται κι αρκετά πολιτικά πρόσωπα αλλά και ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σημειώνεται, ότι επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου.

Οι πολιτικοί που έδωσαν το παρών στο τελευταίο αντίο στη μεγάλη Μαρινέλλα:

Κυριάκος Μητσοτάκης

Τζωρτίνα Σερπιέρη-Κυριάκος Μητσοτάκης

Χάρης Δούκας

Όλγα Γεροβασίλη

Η Τζώρτζια Κεφαλά, Βουλευτής με το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας

Ευγενία Γιαννάκη-Παναγιώτης Γιαννάκης

