Λίγο πριν κλείσει τα 88 της χρόνια, η κορυφαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο τους οικείους της αλλά και τον απλό κόσμο που τη λάτρεψε όλα αυτά τα χρόνια της μακράς της μουσικής καριέρας.

Το λαϊκό προσκύνημα στη Μαρινέλλα ολοκληρώθηκε στις 13.00 και η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας μεταφέρθηκε από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών για την εξόδιο ακολουθία. Εκεί βρέθηκε μεταξύ άλλων η Μαριάννα Λάτση, η οποία συνοδευόταν από τον Γιώργο Ντάβλα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα διαβάσουν τους επικήδειους λόγους για τη Μαρινέλλα.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

