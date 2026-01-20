Σήμερα, Τρίτη 20/1 πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μέλπως Ζαρόκωστα. Η αείμνηστη ηθοποιός έφυγε από την ζωή την Παρασκευή 16/1 σε ηλικία 93 ετών, μετά από διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Σε στιγμιότυπα που έδειξε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αργά το μεσημέρι, η εγγονή της Μέλπως Ζαρόκωστα μίλησε στην κάμερα και στο δημοσιογράφο του Star με συγκινητικά λόγια για την αγαπημένη γιαγιά της.

Πιο συγκεκριμένα, η νεαρή κοπέλα είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ καλή, δυστυχώς τον τελευταίο καιρό δεν τα πήγαινε τόσο καλά, προσπαθούσαμε όλοι να την βοηθάμε. Μου έλεγε συνέχεια να αγαπάω τον εαυτό μου γιατί μόνο έτσι θα μπορέσω να αγαπήσω και τον κόσμο γύρω της. Δεν έβλεπα τόσο τις ταινίες της, νομίζω ότι αυτοπροσδιοριζόταν περισσότερο σαν συγγραφέας. Όταν ήταν μαζί μας, ήταν πολύ γιαγιά, δεν με είχε βάλει στον κόσμο αυτό. Δεν την ενδιέφερε να περάσει την ζωή της σαν ηθοποιός».

