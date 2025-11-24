Μέσω μιας λιτής, αλλά βαθιά συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίκος Χαρδαλιάς γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της κηδείας του πατέρα του. Ο εκλιπών, ο οποίος απεβίωσε στις 21 Νοεμβρίου, θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

Η ανάρτηση του Νίκου Χαρδαλιά για την κηδεία του πατέρα του

Ο ίδιος μοιράστηκε όλες τις λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας, γράφοντας: «Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέα αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας Πατέρα».

Όπως εξήγησε, μετά την τελετή στην Αθήνα, η οικογένεια θα τον συνοδεύσει στον τόπο που ο άντρας αυτός λάτρευε όσο τίποτα: «Μετά την εξόδιο ακολουθία θα τον συνοδεύσουμε στην λατρεμένη του Αμφιλοχία, την γαλήνια πύλη του Αμβρακικού (όπως με υπερηφάνια την αποκαλούσε), όπου εκεί στο Κοιμητήριο της πόλης, δίπλα στην Εκκλησιά του Ταξιάρχη στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, όπως άλλωστε ήταν και η τελευταία του επιθυμία».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε επίσης ότι ο πατέρας του είχε ζητήσει να ταφεί δίπλα στους γονείς του: «Ο πατέρας μας ήθελε να ταφεί δίπλα στον πατέρα του και παππού μας Νίκο και να ξεκουραστεί στην γη της Αιτωλοακαρνανίας που τόσο αγάπησε από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια».

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Η σορός του Πατέρα μας θα βρίσκεται στον Ναό από τις 9:30 το πρωί για όσους αγαπημένους μας φίλους και συγγενείς θα ήθελαν να ανάψουν ένα κερί στην μνήμη του και να τον αποχαιρετήσουν».