Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Νότης Σφακιανάκης καθώς τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η σύζυγός του, Κίλι, έφυγε από την ζωή μετά από σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 62χρονη έπασχε από χρόνιο πάρκινσον και το τελευταίο διάστημα η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Η κόρη της την βρήκε νεκρή στο σπίτι τους και αμέσως τη μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου της έκαναν 40 λεπτά για την επαναφέρουν στη ζωή.

Τι αποκαλύπτει η γειτόνισσα της Κίλι Σφακιανάκη για την ίδια

Η γειτόνισσα της Κίλι Σφακιανάκη με την οποία είχε καλές σχέσεις, μίλησε στην εκπομπή «To Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μιλώντας τόσο για εκείνη όσο και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, είπε: «Ήταν ένας άγγελος, καλοκάγαθη. Ήταν με όλους τους γείτονες φιλική. Μόνο καλά λόγια έχω να πω. Θέλω να πω ότι ήταν από τα σπάνια άτομα, που μπορώ να πω φανταστικός άνθρωπος. Αυτή μόνο με τον καλό λόγο ήταν στο στόμα».

Δημοσιογράφος: «Τα τελευταία χρόνια ήταν άρρωστη;».

Γειτόνισσα: «Ναι, ήταν. Δύο – τρία χρόνια. Είχε δύο νοσοκόμες. Είχε και το πρωί και τη νύχτα».

Δημοσιογράφος: «Ο κύριος Σφακιανάκης έμενε μαζί της;».

Γειτόνισσα: «Στο τέλος όχι, δεν έμενε μαζί. Δεν τον έβλεπα».

govastiletto.gr -Νότης – Κίλι Σφακιανάκη: Αυτά είναι τα δίδυμα παιδιά τους, Αφροδίτη & Απόλλωνας – Η ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας