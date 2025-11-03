Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η ελληνική και μη showbiz με την είδηση ότι η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, έφυγε από τη ζωή. Η 62χρονη έπασχε από χρόνιο parkinson και βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Αθήνα από την κόρη της, Αφροδίτη.

Την εν λόγω πληροφορία μετέφερε σήμερα, Δευτέρα 3/11, η εκπομπή «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να στέλνει τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά της.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του. Μια γυναίκα η οποία όλα αυτά τα χρόνια είχε κάνει ελάχιστες εμφανίσεις. Στεκόταν διακριτικά στο πλευρό του. Μια γυναίκες που διατηρούσε διακριτική στάση. Δυστυχώς νικήθηκε…».

Η εκπομπή και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης επικοινώνησε με τον ανιψιό του Νότη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνο, ο οποίος δήλωσε: «Θα με συχγωρέσετε αλλά δε είναι η κατάλληλη στιγμή. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας. Πόσο μάλλον εκείνος και τα παιδιά. Καλό θα ήταν να τα πούμε άλλη στιγμή».

Στη συνέχεια, συνδέθηκαν με την απεσταλμένη δημοσιογράφο έξω από το νοσοκομείο Βούλας, όπου αποκάλυψε: «Εδώ γύρω στις 9 μεταφέρθηκε η σύζυγος του Νότη, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της. Χθες το απόγευμα η κόρης τους βρήκε τη μητέρα της χωρίς σφυγμό στο σπίτι και μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο. Δύσκολες ώρες τόσο για τα παιδιά τόσο και για τον ίδιο. Τον τελευταία καιρό είχε επιλέξει ο ίδιος να είναι στο πλευρό της. Το περιβάλλον της ήταν αισιόδοξο».

Τέλος, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αποκάλυψε: «Η Αφροδίτη βρήκε τη μαμά της σπίτι χωρίς σφυγμό. Την ίδια ώρα ο Απόλλωνας ήταν στην Κω και φυσικά φτάνει τώρα στην Αθήνα μετά τα νέα. Η Αφροδίτη ήταν εκείνη που κάλεσε ο ΕΚΑΒ. Ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα της».

