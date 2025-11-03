Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Η είδηση του θανάτου της συγκίνησε τους θαυμαστές του τραγουδιστή, αλλά και όσους γνώρισαν το ζευγάρι, το οποίο παρέμενε μαζί για 41 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ασκληπιείο της Βούλας, χωρίς σφυγμό.

Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 40 λεπτά, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Στο πλευρό της, στις δύσκολες εκείνες στιγμές, βρισκόταν η κόρη τους. (διαβάστε περισσότερα εδώ: zougla.gr)

Η Κίλι Σφακιανάκη απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, διατηρώντας χαμηλό προφίλ, όπως και ο Νότης τα τελευταία χρόνια.

Παρόλα αυτά, υπήρξε μια ανύποπτη στιγμή που αποτυπώθηκε στον φακό και αποδείχθηκε η τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση.

Πριν από περίπου 8 χρόνια, το ζευγάρι είχε εντοπιστεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ταξιδεύοντας για την Κω για τις ημέρες του Πάσχα. Μαζί τους ήταν και η κόρη τους, Αφροδίτη. Ο Νότης και η Κίλι είχαν χαμογελάσει στον φακό, αποφεύγοντας όμως να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

