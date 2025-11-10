Κίλι Σφακιανάκη: Οι γονείς της απουσίασαν από την αποτέφρωσή της – Τι συνέβη

Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η αποτέφρωση της Κίλι Σφακιανάκη, όπως το επιθυμούσε η ίδια, σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από κάμερες, φώτα και δημοσιογράφους. Ωστόσο, προκάλεσε αίσθηση η απουσία του Νότη Σφακιανάκη από αυτή την τελετή, για την οποία έγινε μεγάλη συζήτηση στα τηλεοπτικά πάνελ και στα social media.

Το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου το θέμα σχολιάστηκε στο «Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να αποκαλύπτει ότι ούτε οι γονείς της Κίλι Σφακιανάκη βρέθηκαν στην αποτέφρωσή της. Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι είναι μεγάλοι σε ηλικία και μένουν στο Λονδίνο, επομένως το ταξίδι αυτό θα τους επιβάρυνε.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος είχε κάνει και μια οργισμένη ανάρτηση για την απουσία του Νότη Σφακιανάκη, την οποία αργότερα έσβησε: «Μίλησα με ένα άνθρωπο από το περιβάλλον της οικογένειας. Δεν ήθελα να δείξω ότι δεν σέβομαι την νεκρή γυναίκα, απλώς είπα μια άποψη. Αλλά δεν είναι στο σπίτι όταν μεταφέρεται με EKAB, δεν πάει στο νοσοκομείο, δεν πάει στο αποτεφρωτήριο… μάλλον συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό».

Ο Σταύρος Μπαλάσκας σημείωσε για τον τραγουδιστή: «Η άποψή του είναι ότι όταν κάποιος πεθαίνει, αυτό που μένει είναι ένα τίποτα».

Ο παρουσιαστής τόνισε: «Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, σέβεσαι τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τιμάς την επιλογή του άλλου ανθρώπου. Αν ήταν σε θέση να πάει, κακώς δεν πήγε. Είναι αστείο αυτό περί μέσης που πόναγε. Του κάνει κακό. Σταματήστε τη διαρροή αυτή. Θα μπορούσαν να τον πάνε σηκωτό».

Ο Σταύρος Μπαλάσκας αναφώνησε: «Ήταν σε θέση (να πάει)», με τον Γιώργο Λιάγκα να συνεχίζει: «Όμως, αν είναι θέμα υγείας βαρύ, γατί μαθαίνω ότι και ο Νότης έχει κάποια θέματα υγείας που τον κρατούν στο σπίτι του που είναι άλλο από αυτό που έμενε εκείνη…», λέγοντας ότι ή το θέμα υγείας του τον κράτησε όντως πίσω ή κάτι υπήρχε ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, διότι ήταν σε διάσταση, που τον απέτρεψε από το να πάει.

govastiletto.gr – Κίλι Σφακιανάκη: Το συγκινητικό «αντίο» σε στενό κύκλο – Απών ο Νότης