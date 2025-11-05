Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε, σε ηλικία 62 ετών, από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της.
Τα τελευταία χρόνια, η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη περνούσε τη δική της περιπέτεια υγείας και αυτός ήταν ο λόγος που ο πετυχημένος λαϊκός τραγουδιστής είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.
Σύμφωνα, μάλιστα, με το ρεπορτάζ του Στέφανου Κωνσταντινίδη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Αθήνα, αφού η επιθυμία της όπως έγραψε στο σημείωμα ήταν να αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα.
Επιπλέον, όπως μετέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η οικογένεια δεν επιθυμεί κάμερες και δημοσιογράφους, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία της κηδείας.
