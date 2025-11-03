Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Τραγικές είναι οι στιγμές που ζει ο Νότης Σφακιανάκης και τα δύο παιδιά του, αφού η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε σε ηλικία 62 ετών από τη ζωή. Την είδηση μετέφερε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και οι αποκαλύψεις που έκαναν είναι συγκλονιστικές για τις τελευταίες στιγμές της, καθώς της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος της εκπομπής, σύμφωνα με πληροφορίες η Κίλι Σφακιανάκη έπασχε από χρόνιο πάρκινσον.

Τι είναι το χρόνιο πάρκινσον από το οποίο έπασχε η Κίλι Σφακιανάκη

Η νόσος του Parkinson είναι μια χρόνια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος, που επηρεάζει κυρίως την κίνηση. Συνήθως η νόσος αρχίζει με ένα τρέμουλο στο ένα χέρι. Αργότερα εμφανίζονται κι άλλα συμπτώματα όπως η βραδύτητα και η δυσκαμψία στις κινήσεις.

Η φυσική πορεία στη νόσο του Parkinson είναι η προοδευτική επιδείνωση, όπως γενικά ισχύει στα εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος. Aντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή, η οποία επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί νευροχειρουργική επέμβαση.

Δεν υπάρχει ειδική εξέταση που να θέτει από την αρχή των συμπτωμάτων και με ασφάλεια τη διάγνωση της νόσου του Parkinson. Στην αρχή υπάρχει πάντα η λήψη του ιστορικού και η πλήρης νευρολογική εξέταση. Πρέπει να ξεκαθαρίσει κανείς αν τα συμπτώματα του ασθενούς οφείλονται σε άλλα νοσήματα ή παράγοντες που μιμούνται τη νόσο του Parkinson (βλ προηγούμενη ερώτηση).

Από και και πέρα θα χρειαστούν και επιπλέον εξετάσεις όπως μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι όπως το DAT scan μπορούν να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση της νόσου.

Σε προχωρημένα στάδια οι ασθενείς με νόσο του Parkinson εμφανίζουν κατάθλιψη, διαταραχές στον ύπνο (δυσκολία στην έλευση του ύπνου, νυχτερινές αφυπνίσεις ή κρίσεις υπνηλίας στη διάρκεια της ημέρας), δυσκολία στη κατάποση και τη μάσηση, ακράτεια ή κατακράτηση ούρων, δυσκοιλιότητα, σεξουαλικές διαταραχές και άνοια.

Με πληροφορίες neurocenter.gr

