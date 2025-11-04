Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί τα τελευταία 24ωρα ο σπουδαίος τραγουδιστής, Νότης Σφακιανάκης καθώς τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό ότι η σύζυγός του, Κίλι, έφυγε από την ζωή μετά από σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία της.

Η Κίλι Σφακιανάκη έδωσε γενναία μάχη, όμως δεν τα κατάφερε κι άφησε την τελευταία της πνοή ανήμερα των γενεθλίων του δημοφιλή καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τεργιάκη, η σορός της Κίλι Σφακιανάκη παραμένει στο Ασκληπιείο Βούλας προκειμένου να τηρηθεί το πρωτόκολλο, όπως ορίζεται για θανάτους ανθρώπων εκτός νοσοκομείου. Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή στο Γουδί.

Ο Νότης Σφακιανάκης δεν εμφανίστηκε στο Ασκληπιείο, αλλά εκεί πήγαν τα δύο τους παιδιά, ο Απόλλωνας και η Αφροδίτη για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα για γραφειοκρατικούς λόγους.

Σύμφωνα με τη ρεπόρτερ, Φαίη Φώτου, ενδέχεται να μην υπάρξει ταφή αλλά καύση, όπως το επιθυμούσε η Κίλι Σφακιανάκη.

Η Φαίη Φώτου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τραγική φιγούρα είναι η κόρη τους, Αφροδίτη. Μπορεί η κατάσταση να ήταν δύσκολη, όμως τους αρκούσε που υπήρχε η παρουσία της. Έχουν πάει να τους συμπαρασταθούν πολλοί φίλοι. Ενδέχεται να μην ταφεί και να προχωρήσουν σε καύση. Αναμένεται να δούμε αν αυτό θα συμβεί ή όχι. Ο Σφακιανάκης παραμένει βουβός. Είναι συντετριμμένος και κλεισμένος μέσα στο σπίτι».

Τότε, ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιάγκας, σχολίασε: «Της παρείχε τα πάντα, αν μένανε μαζί στο ίδιο σπίτι ή όχι, δεν έχει σημασία. Διαζύγιο δεν υπήρχε».

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι παντρεύτηκαν το 1991, ενώ απέκτησαν μαζί τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Εντυπωσιακή και χαμογελαστή, η Κίλι Σφακιανάκη στέκονταν πάντα «αθόρυβα» δίπλα στον σύζυγό της. Από τις πρώτες τους δημόσιες εμφανίσεις, μέχρι τις μεγάλες στιγμές της καριέρας του και τις βραβεύσεις, η ίδια διατηρούσε ένα χαμηλό προφίλ, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην οικογένειά της.

Το 2017 το ζευγάρι είχε κάνει την τελευταία κοινή εμφάνιση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

govastiletto.gr -Νότης Σφακιανάκης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση του τραγουδιστή στη Βάρκιζα