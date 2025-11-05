Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Την Κυριακή 2/11 η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή μετά από «μάχη» με το parkinson και το άψυχο σώμα της βρήκε η κόρη της μέσα στο σπίτι τους στην Αθήνα.

Μέχρι στιγμής άγνωστο παραμένει πού θα γίνει η κηδεία της και αν θα γίνει καύση, όπως έγραψε η ίδια σε σημείωμα που άφησε στα παιδιά της.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος, Φαίη Φώτη μετέφερε στο Πρωινό: «Είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας. Ήταν κάτι που το περίμεναν οι οικείοι της. Οι γονείς της Κίλι αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα. Πιστεύω θα υλοποιήσουν την επιθυμία της να πραγματοποιηθεί καύση, τους είχε αφήσει και ένα σημείωμα για αυτό το θέμα».