Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο αποχαιρέτησαν σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στην Ριτσώνα την Κίλι Σφακιανάκη, σύζυγο του τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη.

Η Κίλι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της.

Η οικογένεια σεβάστηκε την τελευταία επιθυμία της για αποτέφρωση, όπως είχε αφήσει σε σημείωμα πριν τον θάνατό της.

Περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο, αποχαιρετώντας την Κίλι σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η οικογένειά της ταξίδεψε από την Αγγλία για να παραβρεθεί στην τελετή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νότης Σφακιανάκης δεν παραβρέθηκε.

Τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνας και Αφροδίτη, εκφράστηκαν με λόγια γεμάτα συναίσθημα για τη μητέρα τους και στην αίθουσα προβλήθηκαν οικογενειακές φωτογραφίες.

Govastiletto.gr – Κίλι Σφακιανάκη: Το τελευταίο αντίο σήμερα στη Ριτσώνα – Το τραγούδι που θα ακουστεί στην τελετή