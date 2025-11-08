Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Σε βαθιά θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς πριν λίγες ημέρες, ανήμερα των γενεθλίων του δημοφιλούς τραγουδιστή, έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι Σφακιανάκη.

Σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στην Κίλι, σε μια πολύ λιτή τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, παρουσία μόνο στενού οικογενειακού κύκλου.

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, κατά τη διάρκεια της τελετής θα ακουστεί το τραγούδι «Let her go» από τον Passenger.

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά, τα δίδυμα: Απόλλωνα και Αφροδίτη. Προηγουμένως είχε εκφράσει την επιθυμία της για αποτέφρωση.