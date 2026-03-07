Για τον Κιλιάν Μπαπέ, το 2026 φαίνεται ότι είναι η χρονιά των μεγάλων προσωπικών οροσήμων. Ενώ ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ στα γήπεδα της La Liga, πέτυχε πρόσφατα μια «νίκη», που για τους περισσότερους έρχεται στα 18, αλλά για εκείνον χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τα 27: την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος βασιζόταν για χρόνια σε προσωπικούς οδηγούς και στα οχήματα των συλλόγων του, λόγω του εξαντλητικού προγράμματος προπονήσεων από την εφηβεία του, εθεάθη στις αρχές Μαρτίου να απολαμβάνει την ελευθερία του πίσω από το τιμόνι.

Παρά το γεγονός ότι στο γκαράζ του διαθέτει μια συλλογή αυτοκινήτων αξίας άνω των 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων – που περιλαμβάνει εντυπωσιακές Ferrari SF90, 488 Pista και την ηλεκτρική BMW i7 M70 που του παρείχε η Ρεάλ – ο Κιλιάν Μπαπέ εξέπληξε τους πάντες με την πρώτη του επιλογή ως αυτόνομος οδηγός.

Ο Γάλλος άσος εθεάθη στους δρόμους του Παρισιού να οδηγεί ένα κομψό, αλλά σχετικά «ταπεινό» για τα δεδομένα του, Mini Cooper S Cabrio. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει στιλ και ευελιξία, ιδανικό για τις πολυσύχναστες λεωφόρους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μια κίνηση που δείχνει την επιθυμία του να κυκλοφορεί χωρίς να προκαλεί, παρά το γεγονός ότι η αξία του οχήματος (περίπου 40.000€) είναι κλάσμα του εβδομαδιαίου του μισθού.

Η απόφαση του Κιλιάν Μπαπέ να βγάλει δίπλωμα οδήγησης συνδέεται με μια περίοδο αποθεραπείας από ένα τραυματισμό στο γόνατο, που τον κράτησε για λίγο εκτός δράσης από τις υποχρεώσεις της Ρεάλ Μαδρίτης. Εκμεταλλευόμενος το χρόνο του στο Παρίσι για ιατρικές εξετάσεις, ο 27χρονος επιθετικός ολοκλήρωσε τη διαδικασία σε σχολή οδηγών, αφήνοντας πίσω του το «L» (το σήμα του εκπαιδευόμενου) και ξεκινώντας τις πρώτες του σόλο βόλτες.

