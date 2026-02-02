Φούντωσαν ξανά οι φήμες γύρω από τη σχέση της Kim Kardashian και του Lewis Hamilton, μετά από ένα άκρως διακριτικό, αλλά πολυτελές, Σαββατοκύριακο, που φέρεται να πέρασαν μαζί στα ειδυλλιακά Cotswolds.

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στον βρετανικό Τύπο, η γνωστή τηλεπερσόνα ταξίδεψε στη Βρετανία, αποκλειστικά για να συναντήσει τον οδηγό της Formula 1, κρατώντας το ραντεβού τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ταξίδι είχε διάρκεια μόλις λίγων ωρών, κάτι που ενίσχυσε τα σενάρια πως πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή φιλική συνάντηση.

Οι δυο τους φέρονται να επέλεξαν έναν υπερπολυτελή και απομονωμένο προορισμό, αγαπημένο των celebrities, όπου απόλαυσαν ιδιωτικό δείπνο, θεραπείες χαλάρωσης και πλήρη απομόνωση.

Η Kim Kardashian έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το ιδιωτικό της τζετ, συνοδευόμενη από αυστηρή προσωπική ασφάλεια, ενώ η παραμονή της διήρκεσε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Ο Lewis Hamilton κατέφθασε λίγο αργότερα από το Λονδίνο, επιλέγοντας επίσης διακριτικό τρόπο μετακίνησης. Και οι δύο φρόντισαν να μη γίνουν αντιληπτοί μαζί, τόσο κατά την άφιξη, όσο και κατά την αποχώρησή τους.

Παλιό δέσιμο ή νέο κεφάλαιο;

Η γνωριμία της Kim Kardashian με τον Lewis Hamilton δεν είναι καινούργια. Οι δυο τους διατηρούν εδώ και χρόνια φιλικές σχέσεις και στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί μαζί σε μεγάλες κοσμικές εκδηλώσεις, όταν ακόμη βρίσκονταν σε άλλες σχέσεις.

Ωστόσο, το πρόσφατο ταξίδι και η μυστικότητα που το περιέβαλε, έχουν αναζωπυρώσει τα σενάρια ότι αυτή τη φορά, ίσως μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες, αφήνοντας το μυστήριο να μεγαλώνει.

Το μόνο σίγουρο; Όταν δύο τόσο ισχυρά ονόματα συναντιούνται μακριά από τα φώτα, τίποτα δεν περνά απαρατήρητο.

Πηγή: dailymail.com

