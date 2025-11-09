Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Kim Kardashian μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ότι δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας, τονίζοντας όμως πως αυτό δεν είναι ήττα, αλλά μια νέα ώθηση για να συνεχίσει.

Στην ανάρτησή της, η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας έγραψε: «Δεν είμαι ακόμα δικηγόρος. Έξι χρόνια αφοσιωμένη στη νομική και παραμένω επίμονη μέχρι να περάσω τις εξετάσεις. Χωρίς συντομεύσεις, χωρίς εγκατάλειψη, απλά περισσότερη μελέτη και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα».

Η Kim ευχαρίστησε όσους την στήριξαν μέχρι τώρα και τόνισε: «Το να πέσεις είναι ενέργεια, όχι αποτυχία. Ήμουν τόσο κοντά και αυτό με κινητοποιεί ακόμα περισσότερο. Πάμε δυνατά!».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί και το ChatGPT για την προετοιμασία της, παρατηρώντας ωστόσο, πως το εργαλείο κάνει μερικά λάθη. Η διάσημη επιχειρηματίας δείχνει έτσι, ότι δεν εγκαταλείπει το όνειρό της να γίνει δικηγόρος, παρά τα εμπόδια.

