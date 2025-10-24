Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Kim Kardashian πρόσφατα αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ένα μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, το οποίο, όπως της είπαν οι γιατροί, ενδέχεται να προκλήθηκε από υπερβολικό στρες.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της 7ης σεζόν του ριάλιτι «The Kardashians», ενώ μιλούσε με την αδερφή της, Kourtney.

Η διάσημη επιχειρηματίας των Skims ανέφερε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε με μαγνητική τομογραφία, την οποία έκανε στο πλαίσιο ιατρικού ελέγχου.

Η Kourtney, σοκαρισμένη από τα νέα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, ενώ η Kim φάνηκε να προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της μπροστά στην κάμερα.

Στη συνέχεια, η Kim Kardashian εμφανίστηκε να δακρύζει καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο, αναρωτώμενη γιατί να της συμβεί κάτι τέτοιο.

Όπως εξήγησε, το έντονο άγχος που βίωνε μετά το διαζύγιό της από τον Kanye West, με τον οποίο έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, επιβάρυνε σημαντικά την ψυχοσωματική υγεία της.

Η γνωστή influencer έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν και άλλες παθήσεις, όπως ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, που, σύμφωνα με την ίδια, επιδεινώνονται σε περιόδους έντονου στρες.

Το 2022 είχε μιλήσει ανοιχτά για την έξαρση των συμπτωμάτων της, όταν έχασε βάρος για να φορέσει το ιστορικό φόρεμα της Marilyn Monroe στο Met Gala.

Επιπλέον, η Kim Kardashian είχε αποκαλύψει ότι κατά τη διάρκεια των εγκυμοσυνών της υπέστη σοβαρές επιπλοκές, όπως διεισδυτικό πλακούντα, μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη αιμορραγία μετά τον τοκετό.

Παράλληλα, σε άλλο σημείο του επεισοδίου, η Kim Kardashian μίλησε για το ψυχολογικό βάρος του διαζυγίου της, λέγοντας ότι ένιωθε σαν να υπέφερε από «Σύνδρομο της Στοκχόλμης», αφού πάλευε να αποδεσμευτεί συναισθηματικά από μια δύσκολη σχέση.

