Με μια ιδιαίτερη δημιουργία υψηλής ραπτικής επέλεξε να εμφανιστεί η Kim Kardashian στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «All’s Fair» στη Νέα Υόρκη.

Η τηλεπερσόνα και πρωταγωνίστρια της παραγωγής τράβηξε τα βλέμματα με ένα γκρι σύνολο που συνδύαζε την ανάγλυφη υφή του δέρματος κροκόδειλου με δαντέλα, διαφάνειες και έναν εντυπωσιακό κορσέ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο Highline Studios, με την Kardashian να ποζάρει στο φωτογραφικό φακό φορώντας μια custom δημιουργία του οίκου Ashi Studio.

Το φόρεμα ξεχώριζε για τη γλυπτική γραμμή του και τις διαφορετικές υφές που συνέθεταν ένα ιδιαίτερο, θεατρικό αποτέλεσμα.

Δαντέλα Chantilly, διαφάνειες και κορδόνια στη δημιουργία του Ashi Studio

Το επάνω μέρος του φορέματος είχε αυστηρή δομή κορσέ, αγκάλιαζε τη σιλουέτα και άφηνε ακάλυπτους τους ώμους. Η επιφάνεια με το εφέ κροκόδειλου συνδυαζόταν με λεπτομέρειες από δαντέλα Chantilly και ημιδιάφανα στοιχεία, δημιουργώντας έντονες αντιθέσεις ανάμεσα στις υφές.

Η επιλογή του γκρι χρώματος έδινε τη δυνατότητα στις διαφορετικές επιφάνειες να ξεχωρίζουν, χωρίς να χρειάζεται η προσθήκη έντονων αποχρώσεων. Το αποτέλεσμα συνδύαζε τη θηλυκότητα της δαντέλας με τον πιο αυστηρό και τολμηρό χαρακτήρα του ανάγλυφου υλικού.

Στο πλευρό της στην πρεμιέρα βρέθηκαν και συμπρωταγωνίστριές της στο «All’s Fair», ανάμεσά τους η Sarah Paulson, η Glenn Close, η Niecy Nash-Betts και η Naomi Watts.

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