Μετά από εβδομάδες έντονης φημολογίας, η Kim Kardashian φαίνεται πως επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Lewis Hamilton, κάνοντας το πρώτο μεγάλο και ξεκάθαρο «hard launch» στα social media της.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια σειρά από τρυφερά και αυθόρμητα στιγμιότυπα, όπου εμφανίζεται στο πλευρό του 41χρονου παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1.

Οι εικόνες δείχνουν το ζευγάρι να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα με ποδήλατα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, σε ένα πιο καθημερινό και ανεπιτήδευτο mood.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες, η Kim ποζάρει χαμογελαστή και παιχνιδιάρικη, ενώ ο Hamilton εμφανίζεται δίπλα της, επίσης χαλαρός και ευδιάθετος.

Σε άλλα στιγμιότυπα, ο Βρετανός οδηγός φαίνεται να την βοηθά, όταν εκείνη χάνει για λίγο την ισορροπία της, με το κλίμα μεταξύ τους να δείχνει ιδιαίτερα οικείο και τρυφερό.

Οι αναρτήσεις προκάλεσαν έντονη αντίδραση στα social media, με τους followers της Kim να «πλημμυρίζουν» τα σχόλια, θεωρώντας πως πρόκειται για την πιο ξεκάθαρη επιβεβαίωση του νέου τους ειδυλλίου.

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