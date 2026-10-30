Ένα ξεχωριστό δώρο γενεθλίων περίμενε την Kim Kardashian στη Ρώμη, καθώς ο στιλίστας της, Law Roach, οργάνωσε για εκείνη μια ιδιαίτερη επίσκεψη στον οίκο κοσμημάτων Bvlgari.

Το ιστορικό κόσμημα που φόρεσε

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η σταρ είχε την ευκαιρία να φορέσει το εντυπωσιακό σμαραγδένιο κολιέ με διαμάντια που είχε χαρίσει ο Richard Burton στην Elizabeth Taylor, ένα από τα πιο εμβληματικά κοσμήματα που συνδέθηκαν με τη θρυλική ηθοποιό.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η ομάδα της Bvlgari παρουσιάζει τα κοσμήματα στην Kardashian, ενώ η μητέρα της, Kris Jenner, τη ρωτά χαριτολογώντας: «Πώς αισθάνεσαι, Liz;».

«Το καλύτερο δώρο γενεθλίων»

Ενθουσιασμένη, η Kim Kardashian σχολίασε πως ο Law Roach έκανε τα πάντα για να οργανώσει αυτή την εμπειρία.

Σε βιντεοκλήση μαζί του, του είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει πως τα κατάφερε, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσε να ζητήσει.

«Τώρα μπορώ να ξεκινήσω τη χρονιά μου με αυτή την ενέργεια της Elizabeth», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τη θρυλική ηθοποιό.

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