Με μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της εμφανίστηκε η Kim Kardashian, ενθουσιάζοντας τους διαδικτυακούς της θαυμαστές.
Η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας υιοθέτησε ένα ξανθό καρέ, δίνοντας έναν πιο φρέσκο και ανανεωμένο αέρα στο ήδη χαρακτηριστικό της στυλ.
Η αλλαγή στα μαλλιά της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Στα στιγμιότυπα, η Kim Kardashian ποζάρει με αυτοπεποίθηση, έχοντας ολοκληρώσει το look της με γήινη καπαρντίνα και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου, αποπνέοντας κομψότητα και μίνιμαλ αισθητική.
Η νέα της εμφάνιση σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να την αποθεώνουν για το ανανεωμένο και πιο “φωτεινό” στυλ της.
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