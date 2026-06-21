Με μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της εμφανίστηκε η Kim Kardashian, ενθουσιάζοντας τους διαδικτυακούς της θαυμαστές.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας υιοθέτησε ένα ξανθό καρέ, δίνοντας έναν πιο φρέσκο και ανανεωμένο αέρα στο ήδη χαρακτηριστικό της στυλ.

Η αλλαγή στα μαλλιά της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα, η Kim Kardashian ποζάρει με αυτοπεποίθηση, έχοντας ολοκληρώσει το look της με γήινη καπαρντίνα και μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου, αποπνέοντας κομψότητα και μίνιμαλ αισθητική.

Η νέα της εμφάνιση σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να την αποθεώνουν για το ανανεωμένο και πιο “φωτεινό” στυλ της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

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