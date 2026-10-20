Μια εμφάνιση με έντονο vintage χαρακτήρα πραγματοποίησε η Kim Kardashian στο Academy Museum Gala 2026, τραβώντας τα βλέμματα με μια σπάνια δημιουργία του οίκου Balenciaga και κοσμήματα με διαμάντια συνολικού βάρους άνω των 65 καρατίων.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα έδωσε το «παρών» στην ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λος Άντζελες, με τη συμμετοχή πολλών celebrities.

View this post on Instagram A post shared by Vogue Australia (@vogueaustralia)

Η vintage δημιουργία της Balenciaga

Για τη βραδιά, η Kim Kardashian επέλεξε μια τουαλέτα του 1951, εμπνευσμένη από το διαχρονικό στιλ της Elizabeth Taylor.

Το φόρεμα, δημιουργία της Balenciaga, προέρχεται από τη συλλογή του οίκου vintage ρούχων Lily et Cie.

Η στράπλες γραμμή του συνδυάζεται με λεπτομέρειες από δαντέλα, ενώ μια σατέν κορδέλα σε nude απόχρωση διατρέχει το ντεκολτέ. Την εμφάνιση ολοκληρώνει ένας εντυπωσιακός φιόγκος στην πλάτη, που αναδεικνύει τη ρετρό αισθητική της δημιουργίας.

Τα διαμαντένια κοσμήματα που ολοκλήρωσαν το look

Η επιλογή της vintage τουαλέτας πλαισιώθηκε από κοσμήματα με διαμάντια συνολικού βάρους άνω των 65 καρατίων, προσθέτοντας λάμψη στη βραδινή εμφάνιση της Kardashian.

Με τον συνδυασμό μιας ιστορικής δημιουργίας υψηλής ραπτικής και εντυπωσιακών κοσμημάτων, η τηλεπερσόνα έδωσε το δικό της στίγμα στο φετινό Academy Museum Gala.



Govastiletto.gr – Η εντυπωσιακή vintage εμφάνιση της Kim Kardashian στο Grand Prix της Σιγκαπούρης