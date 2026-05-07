Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton φαίνεται πως είναι το νέο ζευγάρι που συζητά όλη η showbiz, αφού οι δυο τους πραγματοποίησαν μια κοινή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Αν και πολλοί περίμεναν να κάνουν το ντεμπούτο τους ως couple στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026, εκείνοι επέλεξαν μια πιο low-key, αλλά εξίσου λαμπερή έξοδο στην καρδιά του Manhattan.

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να αποχωρούν χέρι-χέρι από την παράσταση “Fear of 13” στο Broadway, πριν συνεχίσουν τη βραδιά τους με δείπνο σε γνωστό εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Χαλαροί και ιδιαίτερα ευδιάθετοι, δεν έδειξαν να ενοχλούνται από τα φλας των φωτογράφων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις φήμες γύρω από τη σχέση τους.

Για την έξοδό της, η Kim επέλεξε ένα εφαρμοστό bustier top σε βαθύ μπλε χρώμα με corset αισθητική, το οποίο συνδύασε με denim και εντυπωσιακά κοσμήματα, δημιουργώντας ένα sexy, αλλά ταυτόχρονα effortless look. Ο Hamilton κινήθηκε σε πιο γήινες αποχρώσεις, επιλέγοντας ένα κομψό tailored σύνολο που ταίριαζε απόλυτα με το διαχρονικά sophisticated στιλ του.

Όλα δείχνουν πως η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton είναι το νέο power couple που θα απασχολήσει έντονα τη διεθνή showbiz το επόμενο διάστημα.

