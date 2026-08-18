Στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές σε έναν εξωτικό προορισμό μοιράστηκε η Kim Kardashian, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την προσωπική της ζωή.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα δημοσίευσε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι της, στις οποίες πρωταγωνιστεί και ο σύντροφός της, Lewis Hamilton.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, οι δυο τους απολαμβάνουν μια ρομαντική στιγμή στην παραλία την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Η Kim Kardashian και ο οδηγός της Formula 1 ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με το ειδυλλιακό τοπίο να δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό.

Σε μια ακόμη φωτογραφία, το ζευγάρι απαθανατίζεται μπροστά σε έναν καθρέφτη. Η Kim Kardashian φορά ροζ μπικίνι και λευκό σορτς, ενώ ο Lewis Hamilton στέκεται πίσω της και την κρατά τρυφερά από τη μέση.

Η ανάρτηση περιλάμβανε και στιγμιότυπα από τις διακοπές της με την οικογένειά της, αποτυπώνοντας μερικές από τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές του ταξιδιού.

«Κάπου πάνω από το ουράνιο τόξο», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της η Kim Kardashian.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

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