Μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη στιλιστική επιλογή της Kim Kardashian προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς σε σκηνή της νέας της σειράς «All’s Fair» στο Hulu εμφανίζεται να κρατά μια εξαιρετικά σπάνια τσάντα Hermès Birkin, φτιαγμένη, σύμφωνα με καταγγελίες, από δέρμα ελέφαντα.

Οι φωτογραφίες της 45χρονης σταρ με το συγκεκριμένο αξεσουάρ αναπαράχθηκαν και μέσα από τα δοκιμαστικά κοστουμιών που δημοσιεύτηκαν σε συνέντευξη της στιλίστριάς της, Σόκι Μακ, στη Vogue Hong Kong, πυροδοτώντας νέο γύρο συζητήσεων γύρω από τα όρια της πολυτέλειας και της ηθικής στη μόδα.

Η PETA τόνισε ότι, αν και η Hermès δεν πωλούσε επίσημα τσάντες από δέρμα ελέφαντα, η εταιρία είχε κατασκευάσει κάποια Birkin από το δέρμα ενός ζώου που φέρεται να σκοτώθηκε σε σαφάρι τη δεκαετία του ’80.

Αυτά τα σπάνια κομμάτια φτάνουν σήμερα να πωλούνται πάνω από 125.000 δολάρια στη δευτερογενή αγορά.

Όταν ο ειδικός πολυτελών ειδών Daniel Wesson ανήρτησε φωτογραφία της Kim Kardashian στα social media, πολλοί, ανάμεσά τους και η Ireland Baldwin, εξέφρασαν ανοιχτά την οργή τους.

Άλλοι χαρακτήρισαν την εικόνα «οριακή» και «σοκαριστική», με κάποιον να σχολιάζει: «Λατρεύω τις Birkin, αλλά το δέρμα ελέφαντα είναι άλλο επίπεδο. Είναι σχεδόν ιερά ζώα, δεν γίνεται αυτό».

Δεν έλειψαν ωστόσο και εκείνοι που υπερασπίστηκαν τη σταρ, τονίζοντας ότι η τσάντα είναι δεκαετιών και δεν αγοράστηκε πρόσφατα ούτε παραγγέλθηκε ειδικά από την ίδια. «Αφού υπάρχει ήδη, γιατί ο κόσμος να εξαγριώνεται; Δεν υποστηρίζω το κυνήγι, αλλά δεν την κατασκεύασε κατόπιν παραγγελίας», σχολίασε κάποιος.

Πηγή: pagesix