Μια διαφορετική εμφάνιση από τις συνηθισμένες πραγματοποίησαν η Jennifer Lawrence και η Kim Kardashian, οι οποίες απαθανατίστηκαν μαζί σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, φορώντας ασορτί πιτζάμες.

Το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, οι δύο σταρ επέλεξαν δημιουργίες από τη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια του brand της τηλεπερσόνας, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις εντυπωσιακές και επίσημες εμφανίσεις τους.

Τα χριστουγεννιάτικα σύνολα που επέλεξαν

Η ηθοποιός και η επιχειρηματίας φωτογραφήθηκαν κατά την έξοδό τους από ξενοδοχείο, φορώντας μαύρα σετ πιτζάμας με χριστουγεννιάτικα μοτίβα.

Το σύνολό τους ολοκλήρωναν βελούδινες ρόμπες με κουκούλα σε καφέ απόχρωση, ενώ τα μεγάλα γυαλιά ηλίου πρόσθεσαν μια ιδιαίτερη πινελιά στις εμφανίσεις τους.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η βραβευμένη με Όσκαρ Jennifer Lawrence εμφανίζεται να φορά και παντόφλες, διατηρώντας το χαλαρό ύφος της εμφάνισής της.

Ο θαυμασμός της Jennifer Lawrence για την οικογένεια Kardashian

Η σχέση της Jennifer Lawrence με την οικογένεια Kardashian δεν είναι καινούργια, καθώς η ηθοποιός έχει εκφράσει επανειλημμένα δημόσια τον θαυμασμό της για τα μέλη της.

Μάλιστα, το 2015, όταν γιόρτασε τα 25α γενέθλιά της, η Kris Jenner τής είχε ετοιμάσει μια ξεχωριστή έκπληξη. Η μητέρα της οικογένειας Kardashian διοργάνωσε ένα μικρό πάρτι, στο οποίο έδωσαν το «παρών» συγγενείς και φίλοι της ηθοποιού.

Ok…now we’re wishing we were invited to this sleepover! Kim Kardashian and Jennifer Lawrence step out in New York City in their matching pajamas and robes. 😂

📸: BACKGRID https://t.co/LI5GTCIu47 — Page Six (@PageSix) November 5, 2026

Govastiletto.gr – Kim Kardashian: Εμφάνιση-σοκ με υφή δέρματος κροκόδειλου