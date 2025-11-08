Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Kim Kardashian εντυπωσίασε ξανά τους θαυμαστές της με μια τολμηρή φωτογράφιση μπροστά στη θάλασσα.

Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απόδρασή της σε έναν εξωτικό προορισμό για να γιορτάσει τα γενέθλια της αδερφής της, Kendall Jenner.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε στο Instagram, η Kim Kardashian φοράει ένα διάφανο δαντελένιο φόρεμα, που αφήνει να φαίνεται το σώμα της, ενώ έχει προνοήσει να φορέσει εσώρουχο στο χρώμα του δέρματος για διακριτικότητα.

Η ίδια εκμεταλλεύτηκε το ειδυλλιακό τοπίο για να δημιουργήσει εντυπωσιακές εικόνες, συνδυάζοντας τολμηρό στυλ με φυσική ομορφιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Govastiletto.gr – Kim Kardashian: Σφοδρές αντιδράσεις για την επέκταση της “SKIMS” στο Ισραήλ