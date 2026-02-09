Το νέο “power couple” του πλανήτη είναι εδώ! Kim Kardashian και Lewis Hamilton επέλεξαν τη λάμψη του Super Bowl για να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι. Οι δυο τους έγιναν το επίκεντρο των συζητήσεων σε έναν τελικό που τα είχε όλα: την εκρηκτική παρουσία του Bad Bunny στη σκηνή, αλλά και τις αιχμηρές αντιδράσεις του Donald Trump.

Το ζευγάρι εθεάθη στον τελικό του Super Bowl και όπως ήταν φυσικό μαγνήτισε τα βλέμματα στις κερκίδες.

Η Kardashian και ο Hamilton βρέθηκαν στη σουίτα των VIP μαζί με Τιμ Κουκ, Kendall Jenner, Hailey Bieber και άλλους.

Lewis Hamilton spotted at the Superbowl, alongside Kim Kardashian, Tim Cook, Tyler the Creator, Kendal Jenner, Hailey Bieber and other friends!#SuperBowlLX pic.twitter.com/WtAFyVSUMG — Owokoniran (@OjuowoD) February 9, 2026

Τα πρώτα δημοσιεύματα για τη σχέση των δύο ήρθαν μετά από ταξίδι της Kardashian στη Βρετανία για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Hamilton.

Οι δύο τους απόλαυσαν τότε ένα ιδιωτικό δείπνο και μασάζ σε πολυτελές σημείο που περνούν χρόνο διάσημα πρόσωπα. Η τηλεπερσόνα προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το ιδιωτικό της τζετ αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών, προκειμένου να περάσει μόλις 24 ώρες με τον πιλότο της Formula 1, συνοδευόμενη από τρεις σωματοφύλακες.

Kim Kardashian ‘is enjoying a secret romance with Lewis Hamilton as US star jets in for romantic weekend in the Cotswolds with F1 ace’ https://t.co/dNKH0qpyt8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 1, 2026

Πηγή ανέφερε στην εφημερίδα The Sun: «Φαίνονταν όλα πολύ ρομαντικά. Η Kim και ο Lewis χρησιμοποίησαν όλες τις παροχές που υπήρχαν διαθέσιμες. Είχε μαζί της δύο σωματοφύλακες και ο Λιούις έναν προσωπικό φύλακα, αλλά παρέμεναν στο παρασκήνιο».

Η Kim και ο Lewis είναι εδώ και χρόνια φίλοι και έχουν απαθανατιστεί μαζί στο παρελθόν με τους τότε συντρόφους τους, Kanye West και Nicole Scherzinger, το 2014 στα βραβεία GQ Men of the Year στο Λονδίνο. Το 2015, ο ράπερ είχε καλέσει τον Lewis να περάσει το Πάσχα με την οικογένειά του μαζί τους.

Με πληροφορίες από: The Sun

govastiletto.gr -Kim Kardashian & Lewis Hamilton: Ρομαντικό weekend στα Cotswolds – “Κρυφή” σχέση στο Hollywood;