Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στιγμές από τη σχέση της με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μέσα σε αυτοκίνητο και τράβηξαν selfie αγκαλιά μπροστά σε καθρέφτη. Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνεται και μια εικόνα με το ζευγάρι να ποζάρει με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

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