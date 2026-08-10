Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton πόζαραν μαζί σε μια σειρά από στιγμιότυπα.
Το τελευταίο διάστημα, το ζευγάρι που είναι μαζί από τον Νοέμβριο του 2025 ανεβάζει στα social media όλο και πιο συχνά κοινές φωτογραφίες του.
Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στιγμές από τη σχέση της με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1.
Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μέσα σε αυτοκίνητο και τράβηξαν selfie αγκαλιά μπροστά σε καθρέφτη. Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνεται και μια εικόνα με το ζευγάρι να ποζάρει με παιχνιδιάρικη διάθεση.
Δείτε τις φωτογραφίες:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Η «καυτή» εμφάνιση της Kim Kardashian στα εγκαίνια του νέου της εγχειρήματος στο Λος Άντζελες