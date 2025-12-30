Τα φετινά Χριστούγεννα βρήκαν την Kim Kardashian και τον Kanye West να περνούν χρόνο μαζί με τα παιδιά τους, σε μια εξέλιξη που δείχνει μεταστροφή στο κλίμα της μεταξύ τους σχέσης, ύστερα από μακρά περίοδο εντάσεων και δημόσιων συγκρούσεων.

Όπως μεταδίδει το «TMZ», οι δύο πρώην σύζυγοι επέλεξαν να βρεθούν μαζί κατά τη διάρκεια των γιορτών, αφιερώνοντας χρόνο στα τέσσερα παιδιά τους.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν από κοντά την κατάσταση, η συνύπαρξη πραγματοποιήθηκε σε ήρεμο και συναινετικό πλαίσιο, με βασικό γνώμονα τη συναισθηματική ισορροπία των παιδιών.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Kim Kardashian και ο Kanye West έχουν στραφεί πλέον σε μια πιο ώριμη μορφή συνεννόησης ως γονείς, αφήνοντας στο περιθώριο τις αντιπαραθέσεις που στο παρελθόν είχαν λάβει δημόσιο χαρακτήρα, κυρίως μέσω των αναρτήσεων του ράπερ στα social media.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Kanye West φαίνεται να έχει αφιερώσει το τελευταίο διάστημα χρόνο σε προσωπική ανασκόπηση και αυτοκριτική, επανεξετάζοντας τη συμπεριφορά του μέσα στη χρονιά.

Στο ίδιο πνεύμα αλλαγής, φέρεται να έχει υιοθετήσει πιο θετική στάση απέναντι στη διαδικτυακή δραστηριότητα της μεγαλύτερης κόρης του, Νορθ.

Ενώ στο παρελθόν είχε εκφράσει ενστάσεις για την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον δείχνει να τη στηρίζει, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να της ζητά να μοιράζεται μουσικές δουλειές και στιγμές από την επαγγελματική του καθημερινότητα.

Πηγή: TMZ

