Ο Lewis Hamilton και η Kim Kardashian συνεχίζουν να περνούν χρόνο μαζί, με τις κοινές τους εμφανίσεις να τραβούν το ενδιαφέρον.

Αυτή τη φορά, οι δυο τους ταξίδεψαν στο Παρίσι και απόλαυσαν μερικές ιδιαίτερες στιγμές στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε αρκετές εξόδους, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει και πιο τρυφερές στιγμές μεταξύ τους. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μάλιστα, η Kim Kardashian χαρίζει ένα φιλί στον Lewis Hamilton.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Παρίσι, οι δυο τους έκαναν ρομαντικές βόλτες και δείπνησαν με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα της πόλης.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και μια βόλτα με σκάφος στον Σηκουάνα, την ώρα που ο ήλιος έδυε, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ρομαντικό σκηνικό.

Ο Lewis Hamilton μοιράστηκε, επίσης, με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία της Celine Dion, καθώς φαίνεται πως μαζί με την Kim Kardashian βρέθηκαν στη συναυλία της στο Παρίσι.

Οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον, με τους δύο celebrities να δείχνουν όλο και πιο άνετοι στις δημόσιες εξόδους τους.

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Govastiletto.gr – Kim Kardashian: Η εξωτική απόδραση με τον Lewis Hamilton