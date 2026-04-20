Όλο και πιο συχνά βλέπουμε μαζί την Kim Kardashian και τον Lewis Hamilton, όμως αυτή τη φορά η κοινή τους έξοδος φαίνεται να λέει πολλά περισσότερα.

Το ζευγάρι, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, έκανε μια ακόμη δημόσια εμφάνιση που δείχνει πως η σχέση τους περνά σε νέο στάδιο.

Οι δυο τους απαθανατίστηκαν αγκαλιά σε δείπνο στο Nobu Malibu το Σαββατοκύριακο, σε μια έξοδο που επιβεβαιώνει πως δεν έχουν πια λόγο να κρύβονται.

Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί, είναι ίσως η πρώτη φορά που εμφανίζονται τόσο άνετοι και διαχυτικοί μπροστά στους φωτογράφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι πέρασε περίπου δύο ώρες στο εστιατόριο, απολαμβάνοντας τη θέα και τη συντροφιά ο ένας του άλλου. Η χημεία τους ήταν εμφανής, ενώ η άνεση που δείχνουν πλέον δημόσια αποκαλύπτει πολλά για τη δυναμική της σχέσης τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα εμφανίστηκαν μαζί και στο Coachella, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα σενάρια που τους θέλουν να είναι πιο κοντά από ποτέ. Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι ο Βρετανός οδηγός έχει ήδη κερδίσει την οικογένεια της Kim, χάρη στον ήρεμο χαρακτήρα και τη θετική του ενέργεια.

Όπως δείχνουν όλα, το ειδύλλιο εξελίσσεται σταθερά και χωρίς υπερβολές, με φυσικότητα, άνεση και μια διάθεση που δύσκολα κρύβεται. Και αν κρίνουμε από τις τελευταίες τους εμφανίσεις, αυτή η σχέση έχει ακόμη πολλά κεφάλαια να γράψει.

