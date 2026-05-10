Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο μικρός Psalm West, και η Kim Kardashian δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τον “βενιαμίν” της οικογένειας. Με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram την Παρασκευή 9 Μαΐου, η διάσημη τηλεπερσόνα μοιράστηκε αδημοσίευτες στιγμές από την καθημερινότητά τους, εκφράζοντας την απεριόριστη αγάπη της.

Η Kim δήλωσε περήφανη για τον χαρακτήρα του Psalm, τονίζοντας πως είναι ευλογία να τον βλέπει να εξελίσσεται σε ένα ευγενικό και έξυπνο αγόρι που γεμίζει τη ζωή της με φως.

Η ανάρτησή της

«Εφτά χρόνια που σε αγαπώ και μαθαίνω από σένα κάθε μέρα. Είμαι τόσο περήφανη για το πόσο ευγενικός, έξυπνος και ξεχωριστός είσαι, και ελπίζω ότι τα γενέθλιά σου θα είναι γεμάτα από πολλά πόκεμον και μοτοσικλέτες. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ. Χρόνια πολλά στο -για πάντα- μωρό μου», έγραψε η Kim Kardashian.

Ο Psalm είναι ο μικρός της οικογένειας. Η Kim έχει αποκτήσει τρία παιδιά ακόμη, από τον γάμο της με τον Kanye West που έλαβε τέλος το 2021, αλλά το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2022.

