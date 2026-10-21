Η Kim Kardashian έχει ήδη μπει σε Halloween mood και επέλεξε μια ιδιαίτερη μεταμφίεση, καθώς αποφάσισε να αντιγράψει την εμφάνιση της 12χρονης κόρης της, North West.

Η διάσημη τηλεπερσόνα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους το αποτέλεσμα, εντυπωσιάζοντας με την ακρίβεια των λεπτομερειών.

Τα γαλάζια μαλλιά και τα piercings που ολοκλήρωσαν τη μεταμφίεση

Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Kim Kardashian αναπαρήγαγε πιστά το εκκεντρικό στιλ της κόρης της. Τα έντονα γαλάζια μαλλιά και τα piercings αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της εμφάνισης, ενώ τα μεγάλα ασημένια κοσμήματα, τα δαχτυλίδια και το κολιέ με τη νεκροκεφαλή συμπλήρωσαν το look.

Η μεταμφίεση δεν περιορίστηκε μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, αφού η Kim Kardashian προσπάθησε να μιμηθεί ακόμη και τις κινήσεις και τη συμπεριφορά της North, όπως φάνηκε σε σχετικό βίντεο.

Οι αντιδράσεις στα social media

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα θετικά σχόλια, με αρκετούς χρήστες να εντυπωσιάζονται από την ομοιότητα μητέρας και κόρης. «Κορίτσι μου, νόμιζα ότι ήταν η North», έγραψε ένας ακόλουθος, ενώ ένας άλλος σχολίασε πως είχε μείνει εντελώς άφωνος με το αποτέλεσμα.

Με αυτή την επιλογή, η Kim Kardashian έδωσε τη δική της εκδοχή στη φετινή Halloween μεταμφίεση, αντλώντας έμπνευση από το ξεχωριστό στιλ της κόρης της.

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