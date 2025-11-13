Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η SKIMS, η εταιρεία shapewear της Kim Kardashian αποτιμάται πλέον στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το brand έκανε το ντεμπούτο του το 2019, με μια σειρά shapewear και στη συνέχεια διεύρυνε την γκάμα του σε lounge‑wear και άλλες κατηγορίες μόδας.

Η ταχύτατη ανάπτυξη της εταιρείας το έχει φέρει σε πιο κεντρική θέση στην αγορά, που κυριαρχείται από εταιρείες όπως η Lululemon και η Alo Yoga.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία έπαιξε η επένδυση σε δυνατές καμπάνιες, αλλά και η στήριξη ενός μεγάλου δικτύου influencers, ανάμεσά τους οι αδελφές Kardashian και διασημότητες όπως η Megan Fox και η Paris Hilton.

Σήμερα, η εταιρεία δηλώνει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια από επενδυτές για το άνοιγμα περισσότερων καταστημάτων και την παγκόσμια επέκταση.

«Ανυπομονούμε να πάμε τη SKIMS στο επόμενο επίπεδο, συνεχίζοντας να καινοτομούμε και να θέτουμε πρότυπα στη βιομηχανία μας», δήλωσε η Kim Kardashian.

Η SKIMS διαθέτει 18 καταστήματα στις ΗΠΑ και τα προϊόντα της διατίθενται παγκοσμίως μέσω λιανοπωλητών, ενώ η εταιρεία αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πωλήσεις φέτος, γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθησή της για τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

Η Skims, η εταιρεία shapewear και ένδυσης της Kim Kardashian, συγκέντρωσε 225 εκατομμύρια δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης υπό την ηγεσία της Goldman Sachs Alternatives, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η νέα χρηματοδότηση δίνει ώθηση στην επέκταση φυσικών καταστημάτων και διεθνών αγορών, ενώ φαίνεται να αναβάλλει προσωρινά την αρχικά προγραμματισμένη IPO της εταιρείας.

Πηγή: Bloomberg.com

