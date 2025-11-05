Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η νέα σειρά «All’s Fair – Όλα Επιτρέπονται» αναμένεται να κερδίσει το κοινό στην Αμερική και όχι μόνο, με τους τηλεθεατές να ανυπομονούν για κάθε επεισόδιο.

Η προσοχή έχει επικεντρωθεί στη συμμετοχή της Kim Kardashian, της διάσημης reality queen, επιχειρηματία και παγκόσμιου φήμης, fashion icon.

Η σειρά φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου δημιουργού Ryan Murphy και διαθέτει ένα εντυπωσιακό cast, με ονόματα όπως η Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Nisi Nash και Teyana Taylor — όλες εξαιρετικά ταλαντούχες και δυναμικές.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια ομάδα γυναικών δικηγόρων στο Los Angeles, οι οποίες ειδικεύονται στα διαζύγια.

Αποφασίζουν να αποχωρήσουν από το παραδοσιακό γραφείο όπου συνεργάζονταν με άνδρες συναδέλφους, πεπεισμένες ότι μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα μόνες τους.

Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά γεμάτη δράμα, ίντριγκες και, φυσικά, εντυπωσιακά, super stylish outfits που κλέβουν την παράσταση.

Η Kim Kardashian, με αυτόν τον νέο ρόλο, επεκτείνει τη δημιουργική της πορεία στην τηλεόραση, σε μια σειρά που συνδυάζει ισχυρές γυναικείες παρουσίες, κομψότητα και έντονη ψυχαγωγία.

Πηγή: thebest

