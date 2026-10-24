Kim Kardashian: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δείπνο για τα 46α γενέθλιά της με δημιουργίες Rabanne

Τις εντυπώσεις έκλεψαν οι ενδυματολογικές επιλογές της, τις οποίες επιμελήθηκε ο νέος της στιλίστας, Law Roach. Η Kim Kardashian επέλεξε δύο σπάνιες δημιουργίες υψηλής ραπτικής Paco Rabanne από τη φθινοπωρινή συλλογή του 1996.

Σε σχετική ανάρτηση που πραγματοποίησε την Παρασκευή 23/10 στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή τούρτα της, φωτογραφίες με τους καλεσμένους, αλλά και τα ξεχωριστά της look.

Η πρώτη της εμφάνιση ήταν καθηλωτική: ένα σμαραγδένιο μίνι καφτάνι διακοσμημένο με πολύτιμα στοιχεία, το οποίο συνδύασε με ασορτί κρυσταλλικό κάλυμμα κεφαλής. Το τολμηρό βαθύ ντεκολτέ και το σκίσιμο στο μπροστινό μέρος αποκάλυπταν το μαύρο εσώρουχό της, ενώ το σύνολο ολοκληρώθηκε κομψά με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

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