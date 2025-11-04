Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Kim Kardashian αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT κατά την προετοιμασία της για τις εξετάσεις της στη Νομική, ενώ παραδέχτηκε ότι δεν μένει πάντα ικανοποιημένη από τις απαντήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η τηλεπερσόνα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τα εργαλεία AI στη σειρά συνεντεύξεων του Vanity Fair με ανιχνευτή ψεύδους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συμπρωταγωνίστριά της στη νέα σειρά «All’s Fair», Τεγιάνα Τέιλορ, τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί το ChatGPT «για συμβουλές ζωής», «για ραντεβού» ή αν το αντιμετωπίζει «σαν φίλο».

Η Kim Kardashian απάντησε αρνητικά και στα τρία, αποκαλύπτοντας όμως ότι το χρησιμοποιεί όταν χρειάζεται βοήθεια στις σπουδές της:

«Όταν χρειάζομαι απάντηση σε μια ερώτηση, βγάζω φωτογραφία, τη στέλνω εκεί και περιμένω να μου απαντήσει. Με οδηγεί σε αποτυχίες σε τεστ συνέχεια και τότε θυμώνω και του φωνάζω», είπε γελώντας.

Η Τεγιάνα Τέιλορ σχολίασε αν αυτό σημαίνει πως η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι «φίλος και εχθρός», με την Kim Kardashian να επιβεβαιώνει: «Ναι, φίλος και εχθρός. Και τότε μου απαντά: “Το AI σου μαθαίνει να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Ήξερες την απάντηση από την αρχή.”» – με την τηλεπερσόνα να παραδέχεται ότι ουσιαστικά «την ξεμπρόστιασε».

Η χειρίστρια του ανιχνευτή ψεύδους επιβεβαίωσε ότι η Kim Kardashian έλεγε την αλήθεια, σχετικά με τη χρήση του ChatGPT.

