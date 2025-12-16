Η Kim Kardashian πόζαρε με την Paris Hilton, 17 χρόνια μετά την κόντρα που είχε ξεσπάσει ανάμεσά τους.

Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν μαζί σε χριστουγεννιάτικο πάρτι με πολλούς επώνυμους καλεσμένους, επιβεβαιώνοντας ότι οι εντάσεις που κάποτε σημάδεψαν τη σχέση τους ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Η διάσημη τηλεπερσόνα ανέβασε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου φωτογραφίες από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας ένα μαύρο σύνολο με ανοιχτό ντεκολτέ, ενώ η Paris Hilton εμφανίστηκε με κόκκινο βελούδινο μίνι φόρεμα.

Στην ανάρτηση που έκανε η Kim Kardashian, πρόσθεσε στη λεζάντα μια μαύρη καρδιά, με την Paris Hilton να σχολιάζει «η καλύτερη», δείχνοντας πως η σχέση τους έχει πλέον αναθερμανθεί.

Πηγή: instagram

Govastiletto.gr – Kim Kardashian: Η τσάντα από δέρμα ελέφαντα που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων – Το σχόλιο της Ireland Baldwin